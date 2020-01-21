«Транспорт для перевозки скота»: Николаевцы снова жалуются на плохое состояние «маршруток»

В Николаеве снова пожаловались на плохое состояние салонов маршрутных такси.

Об этом жители города пишут в группу Contact Center при Николаевском городском совете на Facebook.

Одна из пользователей группы возмутилась состоянием салона маршрутного такси №1 и пожаловалась на сидения, которые отделяются от корпуса, прогнившую деревянную обшивку и грязь.

«Уважаемые власти города, маршрутки №1 – это угроза жизни пассажиров и не только. Глядя на эти фото, можно подумать, что это транспорт для перевозки скота. А тысячи людей именно на нем едут на работу, в школу, домой... Пересядьте со своих комфортабельных машин в эти гнилые аквариумы, где летом душный ад, а зимой не лучше – не приваренные сиденья, гнилые поручни и грязь, и может тогда вы поймете, что людям тоже нужны нормальные условия... Это ужас», - написала Виктория Калач.

В то же время, еще один пользователь также пожаловался на маршрутное такси №1.

«К дополнению про маршрут номер 1, недавно тоже удалось поездить на этом маршруте, это ужас, просьба разобраться, есть фото с номером маршрута», - добавил Иван Пронин.

Напомним, как в Николаеве не выпустили на рейс две «маршрутки» - №1 и №52, которые находятся в ужасном санитарном состоянии.