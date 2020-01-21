Комиссия горсовета Николаева продлила дочери депутата Дюмина аренду земли на 6-й Слободской под цветочный рынок

С этим вопросам к членам комиссии обратился их коллега-депутат Олег Солтыс, который рассказал, что к нему обратились предприниматели за помощью, потому что рынок хотят снести.

— Ко мне обратились предприниматели, это на моем избирательном участке. Цветочные павильоны на 6-й Слободской. Там на протяжении уже многих лет они арендуют землю. По требованию органов исполнительной власти они несколько раз делали реконструкцию своих павильонов. На этой территории уже более 20 лет проводят продажу цветов. Они обратились с такой проблемой, что им не продлевают договор аренды и на сегодня пытаются их снести. Хочу внести этот вопрос в повестку дня, чтобы поддержать предпринимателей, они подписались все в полном составе и чтобы этот вопрос вынести на ближайшую сессию и рассмотреть, - обратился депутат Олег Солтыс.

В итоге члены комиссии согласились внести данный вопрос в повестку дня и тут же его согласовали.

Стоит отметить, что согласно открытым данным фирма ООО «Универсал-Юг» зарегистрирована с 1992 года, в Ингульском районе Николаева. Ее учредителем является Анжелика Дюмина, а руководит фирмой Алексей Ждан.

Также отметим, что Анжелика Дюмина является дочерью депутата Николаевского горсовета от фракции «Оппозиционный Блок» Анатолия Дюмина, в том числе он входит в состав земельной комиссии, и также поддержал данный вопрос, хотя должен был заявить о конфликте интересов и не голосовать.