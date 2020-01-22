После вмешательства городских властей Вознесенска предприятие экс-нардепа Ливика согласилось частично погасить долги по зарплате

В Вознесенске представители местной власти провели беседу с бывшим нардепом от БПП Александром Ливиком из-за невыплаты зарплаты на его предприятии «Зеленый Гай». В этой фирме пообещали частично погасить задолженность перед людьми.

Об этом сообщается на Facebook-странице городской власти Вознесенска.

Как известно, мужчина, который работал в «Зеленом Гае» охранником, объявил голодовку в протест против того, что ему не выплатили заработную плату в размере около 80 тысяч гривен за 18 месяцев работы.

«Люди, которые работают на предприятии - являются жителями общины. Поэтому руководство общины в лице секретаря Вознесенской городского совета Ларисы Торжинский не могло не вмешаться. На сегодня получено обещание о выплате небольшой части задолженности отчаявшимся людям. Проведены беседы с руководителем предприятия - Александром Ливиком, другими причастными лицами. Руководство города делает весь объем работы, который является возможным, учитывая объем полномочий по влиянию на предприятие. Надеемся, что владелец активов найдет возможность полностью рассчитаться перед людьми. Ведь простые рабочие предприятия отдавали свои силы ради расцвета предприятия, и никак не ожидали такого отношения к себе. Люди заслуживают лучшего отношения», – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее кассационный суд признал незаконным списание 600 тысяч гривен налогов фирме семьи нардепа Ливика.

Как сообщалось ранее, в теруправлении Госбюро расследований в Николаеве открыли уголовное производство по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление властью или служебным положением») по факту того, что налоговики списали ПАО «Зеленый Гай» налоговый долг как безнадежный из-за форс-мажорных обстоятельств. С декабря 2014 по январь 2015 года якобы из-за морозов «Зеленый Гай», принадлежащий жене и отцу народного депутата Украины от БПП Александра Ливика, не смог собрать предполагаемый урожай винограда, который по договору должны были поставить другой фирме. Долг ПАО «Зеленый Гай» списали на основании сертификата Торгово-промышленной платы Украины.

14 мая 2019 года в ГБР заявили, что заместителю начальника Вознесенской объединенной государственной налоговой инспекции уже вручили сообщение о подозрении в преступлении. При этом в ГБР акцентировали, что подозреваемая уже признала свою вину.