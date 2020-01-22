Президент Зеленский посмертно наградил орденом военнослужащего николаевской бригады

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил государственной наградой военнослужащего николаевской 406-й отдельной артиллерийской бригады.

Об этом свидетельствует указ главы государства №19/2020.

За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, Зеленский постановил посмертно наградить орденом «За мужество» ІІІ степени младшего сержанта Антона Фака.

Военнослужащий проходил службу в 406-й бригаде Военно-морских сил Украины. Н погиб 10 июля 2019 года на Донбассе вследствие расстрела кортежа главы Донецкой области Павла Павла Кириленко. В тот день в районе южной окраины Гранитное враждебным ПТРК был поражен грузовой автомобиль «КрАЗ» ВСУ. В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кузов грузового автомобиля один военнослужащий погиб. Еще один военнослужащий получил ранения средней тяжести, его госпитализировали.

Напомним, что ранее Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил орденами военнослужащих николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты.