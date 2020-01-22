Ко Дню Соборности Президент присвоил почтенные звания троим жителям Николаевщины

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По случаю Дня Соборности Украины Президент Владимир Зеленский присвоил почетные звания троим жителям Николаева и области.

Об этом говорится в указе Главы государства № 18/2020.

Учитель Николаевской общеобразовательной школы I-III ступеней № 54 Иван Мешков получил от Президента звание заслуженного учителя Украины.

Заместитель главного врача Николаевской городской больницы № 3 Петр Удовиченко стал заслуженным врачом Украины.

Заслуженным журналистом стала Людмила Николайко, которая является членом правления Николаевской областной организации Национального союза журналистов Украины.

Тарас Леонтян

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русскийобщество