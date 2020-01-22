В Николаеве исполком не разрешил депутату горсовета Евтушенко начать строительство развлекательного центра возле сквера «Ликвидаторов»

В среду, 22 января, члены исполнительного комитета Николаевского городского совета не дали фирме ООО «Глобус Плюс» градостроительные условия и ограничения для проектирования объекта строительства по проспекту Мира угол улицы Генерала Свиридова на территории сквера «Подвига ликвидаторов аварии на ЧАЭС».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что архитектурно-градостроительный совет Николаева согласовал строительство центра отдыха детей и родителей по проспекту Мира угол улицы Свиридова, однако с рекомендацией сохранить как можно больше деревьев и подумать над обустройством парковки. При этом, областная организация инвалидов «Союз Чернобыль Украины» выступили против, чтобы фирма депутата Николаевского горсовета Владимира Евтушенко строила возле сквера «Подвига ликвидаторов аварии на ЧАЭС» центр отдыха детей и родителей. Сын Владимира Евтушенко Сергей, он же и директор фирмы «Глобус Плюс» в комментарии «Преступности.НЕТ» заявил, что их действия законные.

Главный архитектор города Андрей Цымбал докладывая по вопросу сообщил, что проект решения подготовлен с целью обеспечения соответствия градостроительной документации требованиям Плана зонирования территории города Николаева, а также протоколу проведения общественных слушаний граждан, который проводила строительная фирма. Также по словам чиновника данный участок сформирован и исключен из территории сквера Чернобыльцов.

— Это отдельный участок, он сформирован еще в 2008 году. На сегодняшний день есть проблема в том, что эта территория исключена из Плана зонирования по решению суда, в соответствии с Генпланом это территория зеленых насаждений общего назначения, - сообщил главный архитектор.

Проект строительства центр отдыха детей и родителей на территории сквера

В свою очередь, мэр Александр Сенкевич сообщил, что «нужно не создавать проблемы, а потом воевать с застройками зеленых зон, нужно избегать эти проблемы, и зеленые зоны оставлять зелеными зонами».

— Ханжество некоторых депутатов меня просто побуждает к ненависти. Когда люди в 2007-2010 годах выделяли земельные участки на территории зеленых зон, а сегодня борются с этими застройками, это одно. За нашу последнюю каденцию, мы не выдали таких решений сессий горсовета, более того, мы сегодня работает последовательно и создаем проекты землеустройства для зеленых зон, - добавил мэр.

Поэтому Александр Сенкевич заявил, что будет голосовать против этого решения, потому что строительство планируют на территории сквера Чернобыльцев. В итоге, при голосовании два члена исполкома поддержали данное решение, четверо человек проголосовали «против», а 10 членов исполкома воздержались при голосовании.

Напомним, что решением Николаевского горсовета №13/71 от 4 июля 2007 года участок в 1500 квадратных метров по проспекту Мира угол улицы Генерала Свиридова предоставлен в аренду фирме «Глобус Плюс» на два года для строительства комплекса отдыха для детей и родителей. В последующие года аренда земельного участка фирме продлевалась.

Согласно открытым данным собственником фирмы является депутат Николаевского городского совета Владимир Евтушенко, а ее руководителем сын Владимира Евтушенко Сергей. Фирма зарегистрирована 24 декабря 1999 года в Заводском районе Николаева по улице Радостной, дом 10. Уставной капитал фирмы - 3,5 миллиона гривен. Право собственности на участок фирма оформила 18 апреля 2017 года.