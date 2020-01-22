Исполком горсовета Николаева с третей попытки разрешил бизнесмену реконструировать долгострой на Троицкой

В среду, 22 января, члены исполнительного комитета Николаевского городского совета с третьего раза дали разрешение на предоставление фирме ООО «Промпрогресс» градостроительных условий и ограничений для проектирования реконструкции нежилых помещений торгово-офисного центра под многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями коммерческого использования по улице Троицкой, 238-г.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, недострой стоит уже 10 лет и с ним ничего не делают. Недавно появился бизнесмен, который выкупил это здание и решил привести его в порядок. Из недостроя хотят сделать многоэтажную жилую застройку. Дважды вопрос выносили на заседание исполкома, однако у членов исполкома были опасения касательного того, что кладбище находиться очень близко к зданию, к тому же застройка находится в промышленной зоне и рядом расположен колбасный завод. При этом, чиновники уверяли, что расстояние до всех объектов находится в пределах нормы.

На сегодняшнем заседании, против такого решения снова выступил Сергей Станишевский, который заявил, что шумы от завода, ночные работы в промзоне и другие моменты будут мешать людям, которые купят в этом доме квартиры. И тогда с возмущениями жители придут к городской власти. При этом, член исполкома Александр Демьянов отметил, что данная застройка планируется как малосемейка и «цены на жилье там будут ниже плинтуса».

Также, Александр Сенкевич отметил, что в данном вопросе городская власть не должна переживать за людей, ведь нашелся бизнесмен, который готов наконец-то достроить здание. А что касается каких-то возможных неудобств, то это рынок жилья, и люди самостоятельно выбирают себе квартиры - «кто-то покупает в жилкопе, кто-то покупает новую квартиру в Адмирале, кто-то на улице Троицкой и Космонавтов».

— Вас не смущает, что этот район находиться очень далеко, вас смущает то, что там промзона. А то что через дорогу находиться жилой массив, живут люди, ездят трамваи, рядом рынок. Нас это не смущает. Вид на кладбище? Вас никто не заставляет покупать квартиру с видом на кладбище. Может люди хотят смотреть на тишину и спокойствие, дайте им эту возможность. Чего вы блокируете строительство? Давайте снесем здание и поставим там двухэтажные будки, - возмутил мэр.

В итоге, члены исполкома согласовали данный вопрос, однако двое людей проголосовали «против».

Согласно открытым источникам, фирма зарегистрирована в 2003 году именно по этому адресу - улица Троицкая, 238-Г. Руководителем является Виталий Олифер. Конечный бенифициар - Юлия Деглина, которая проживает в городе Днепр. Уставный капитал - 2 миллиона 260 тысяч гривен. При этом у фирмы есть налоговый долг - 12,8 тысяч гривен.