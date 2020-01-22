В Николаеве в школе №1 имени Ольжича объявили карантин

С четверга, 23 января, в николаевской школе №1 имени Олега Ольжича объявили карантин.

Об этом сообщается на странице гороно в Facebook.

«С 23 января 2020 и до улучшения ситуации с заболеванием гриппом и ОРВИ временно приостановлен образовательный процесс в Николаевской общеобразовательной школе I-III ступеней № 1 имени Олега Ольжича Николаевского городского совета Николаевской области», - говорится в сообщении.

Напомним, как в николаевской школе №12 из-за ротавирусной инфекции закрыли на карантин второй класс.