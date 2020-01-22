«Для меня это странно», - спикер ВР Разумков удивлен, что никто из николаевских чиновников не поднял вопрос о двух проблемных мостах

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков удивился тому, что ни один чиновник из присутствующих на сегодняшнем визите, не поднял вопрос касательно двух проблемных николаевских мостов - Ингульского и Варваровского.

Об этом он рассказал в среду, 22 января, в комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ», после завершения визита на ГП «Дельта-лоцман» «Администрации морских портов Украины».

Ранее стало известно, что «Укравтодор» готов забрать себе на баланс проблемные Варваровский и Ингульский мосты в Николаеве, а также выделить средства из госбюджета на разработку проектной документации по их реконструкции и профинансировать сами работы. Помимо этого, в Мининфраструктуры согласовали выделение денег на проектирование строительства «японского моста» в Николаеве.

— Я знаю, что в Николаеве большая проблема с мостом. Я, к сожалению, ни от кого не услышал из чиновников эту проблему, точно также я не услышал вопрос о том, когда же передадут его «Укравтодору». Я не услышал вопросов, для меня это странно, потому что я знаю, что этим вопросом занимаются и в ближайшем будущем, я надеюсь, смогут прийти так называемые японские деньги для решения этой проблемы, - заявил Дмитрий Разумков.

В свою очередь, мэр Александр Сенкевич сообщил, что проект решения о передачи двух мостов – Ингульского и Варваровского на баланс «Укравтодору» уже подготовлен и 6 февраля он будет вынесен на сессию Николаевского горсовета.

Также, спикер ВРУ отметил, что уже согласовано выделение в общей сумме 12 миллионов на два моста для разработки проектно-сметной документации.