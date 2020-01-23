Черниговская веб-модель, снимавшая видео для взрослых, отсудила у МВД 270 тысяч гривен

Веб-модель, зарабатывающая в онлайн-шоу для взрослых, сможет не только продолжать свою деятельность, но и получит компенсацию от украинской полиции. Суд обязал МВД выплатить женщине 270 тысяч гривен за нанесенный ущерб.

Об этом сообщает «Лига.net».

Жительница Чернигова зарабатывала на жизнь веб-трансляциями для взрослых. В первый раз за такое занятие ее оштрафовали на 850 гривен в 2013 году. О том, что женщина продолжает свою работу, полицейским сообщил один из ее зрителей, предоставив два видеофайла с записями трансляции. Свою деятельность она вела под ником LiluDalas на одном из сайтов рунета.

Копы попытались привлечь её к ответственности за создание и распространение порнографии, для чего провели оперативную закупку услуги. А именно: пребывая в своем рабочем кабинете, черниговские полицейские сделали запись видеотрансляции. Экспертиза признала эти записи порнографическими.

Судьи решили, что трансляцию в режиме реального времени сцен сексуального характера нельзя считать изготовлением порнографии. Передачу такого материала через интернет нельзя считать распространением порнографии. Женщину оправдал как суд первой инстанции, так и апелляционный суд.

Украинка пребывала под следствием в общей сложности с 21 ноября 2014 года по 21 марта 2019 года. Женщина подала на полицию в суд, потребовав компенсировать ей 500 тысяч гривен морального вреда, 10 тысяч 479 гривен материального ущерба, 5 тысяч гривен за расходы на прибытие к месту досудебного расследования или судебного производства, 80 тысяч гривен на профессиональную юридическую помощь и судебные расходы.

Суд в январе 2020 года вынес решение – компенсировать женщине ее пребывание под следствием. За каждый из 52 месяцев выплатить ей минимальную заработную плату (общая сумма 216 тысяч 996 гривен). При этом суд учел время пребывания под следствием, характер и объем страданий, а также изменения в жизни женщины, поэтому увеличил сумму компенсации морального вреда до 270 тысяч гривен. Также за конфискованный ноутбук Lenovo, который ей не вернули с 2018 года, женщине выплатят его стоимость – 3 тысячи 750 гривен.

Напомним, что ранее двух женщин по сделке с прокурором приговорили к году условно за порностудию в Николаеве.