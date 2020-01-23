Хмельницкий подросток через суд лишил своих отца и мать родительских прав – они не заботились о сыне и пьянствовали

В Хмельницкой области Полонский районный суд удовлетворил иск 15-летнего подростка – лишил его отца и мать родительских прав и взыскал с них алименты на содержание.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

С каждого из родителей взыщут по 50% прожиточного минимума – алименты будут платить до достижения подростком совершеннолетия.

Свой иск парень объяснил тем, что с рождения проживает с бабушкой и дедушкой, родители о нем никогда не заботились, им не интересовались и не помогали. Более того, они ведут аморальный образ жизни, злоупотребляют алкоголем и своим поведением дискредитируют его.

На судебном заседании бабушка, с которой живет внук, просила лишить родительских прав своего сына и невестку. Женщина подтвердила, что те пьянствуют, от ухода за мальчиком и от его воспитания самоустранились, внук стесняется своих родителей.

Ответчики не возражали против лишения их родительских прав. В итоге суд удовлетворил ходатайство юноши.

Напомним, что ранее суд лишил родительских прав николаевца, который не заботился о своей дочери и не платил алименты.