Вместо переписи: В Кабмине посчитали, сколько людей проживает в Украине

Кабинет министров представил результаты оценки численности наличного населения Украины.

Об этом сообщили на пресс-конференции.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что численность населения Украины составила 37 млн 289 тысяч людей. Распределение по полу: 20,01 млн женщин, 17,28 млн мужчин.

- К сожалению, эта цифра не включает людей, постоянно проживающих за рубежом и на оккупированных территориях. Это количество людей, которые физически находится на территории Украины по состоянию на 1 декабря 2019 года, - заявил он.

Согласно данным переписи, 5,7 млн человек - это дети до 14 лет; 3,5 млн - от 15 до 24 лет; 16,4 млн - от 25 до 54 лет; 5,2 млн - от 55 до 64 лет; 6,2 млн - старше 65 лет.

Согласно данным оценки в Николаевской области проживает 1 миллион 53,2 тысячи человек, из которых 487,8 тысяч мужчины и 565,4 тысячи женщины.

Он назвал все три метода сбора информации и заявил, что они дали приблизительно одинаковый результат:

1 метод. Данные мобильных операторов. Взяты данные о количестве абонентов за два месяца и исключены абоненты, которые были в сети меньше месяца. Исключены модемные устройства. Проведено масштабное социологическое исследование по количеству телефонов. Добавлены данные из реестров молодежи и людей пенсионного возраста.

2 метод – «елочка» - распределение людей по полу и возрасту. Использованы данные Госстата и реестров. Взяты данные Пенсионного фонда и экстраполированы через возрастную и половую информацию.

3 метод. Данные государственного реестра физического лиц.

- Максимальная разница между результатами вышла 2,86%. Для того, чтобы принимать эффективные управленческие решения большая точность не нужна, - добавил Дубилет.

Напомним, ранее состоялась пробная перепись населения. Это был подготовительный этап к проведению Всеукраинской переписи населения 2020 года. Перепись была в части Оболонского района Киева и в Песковской ОТО Бородянского района Киевской области.