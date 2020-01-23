Ты нашел способ меня обгадить, - депутат горсовета Николаева возмущен, что главный архитектор вынес на исполком вопрос застройки сквера

Депутат Николаевского горсовета Владимир Евтушенко заявил, что главный архитектор города Андрей Цымбал самовольно вынес на рассмотрение исполкома проект решения о предоставлении градостроительных условий и ограничений для проектирования объекта строительства по проспекту Мира, угол улицы Генерала Свиридова на территории сквера «Подвига ликвидаторов аварии на ЧАЭС» фирме ООО «Глобус Плюс», учредителем которой является сам Евтушенко.

Об этом речь шла в ходе заседания комиссии по вопросам транспорта в четверг, 23 января, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».



Как известно, 22 января, члены исполкома не разрешил депутату горсовета Николаева Евтушенко строить развлекательный центр возле сквера «Ликвидаторов».

Так, Владимир Евтушенко возмутился тому, что главный архитектор вынес этот вопрос на согласование. По его словам

— Зачем ты вчера вынес вопрос на исполком? Это прописано законом? Ты нашел способ, как меня обгадить, - заявил депутат.

На что, главный архитектор сообщил, что согласно текстовой части утвержденного Плана зонирования территории Николаева, после того, как вопрос прошел архитектурно-градостроительный совет и общественные слушания, его следует выносить на заседание исполкома.

При этом, Владимир Евтушенко настаивал на том, что законодательством такая процедура не предусмотрена.

— Нет в законах такого, это твоя личная инициатива. Это все прописано решениями сессий, но не законами, - продолжил Владимир Евтушенко.

Депутат Сергей Исаков решил уточнить, где можно ознакомиться с текстовой частью Плана зонирования, на что чиновник сообщил, что их можно найти в Книге 1 и Книге 2, первая опубликована на сайте горсовета, а вторая есть только в самом департаменте.

— Можете подойти - посмотреть, - предложил чиновник.

Ранее сообщалось, что архитектурно-градостроительный совет Николаева согласовал строительство центра отдыха детей и родителей по проспекту Мира на этом участке, однако с рекомендацией сохранить как можно больше деревьев и подумать над обустройством парковки. При этом, областная организация инвалидов «Союз Чернобыль Украины» выступили против, чтобы фирма депутата горсовета Владимира Евтушенко строила возле сквера «Подвига ликвидаторов аварии на ЧАЭС» центр отдыха детей и родителей. Сын Владимира Евтушенко Сергей, он же и директор фирмы «Глобус Плюс» в комментарии «Преступности.НЕТ» заявил, что их действия законные.