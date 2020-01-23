В Николаеве двух учеников не пустили на празднование Дня Соборности, так как они были не в вышиванке - учительнице вынесли выговор

В николаевской школе №57 имени Тараса Шевченко учительница не пустила двух третьеклассников на праздничное мероприятие по случаю Дня Соборности Украины, потому что они по ее мнение были не в праздничное одежде и не в вышиванке, в сравнении с остальными учениками.

Об этом сообщила мать девочки в Facebook.

«Нахожусь в маленьком шоке… Дочь пришла со школы и сообщила, что ее не пустили на школьный праздник из-за того, что она не соответствует нормам школьного лука. Сидела с таким же одноклассником в соседнем классе. Отщепенцы, блин… А какую цель преследует школа? Научить чему? Быть как все? Повиноваться беспрекословно?», - написала мама девочки.

При этом, родители отмечают, что дети были одеты в деловом стиле - девочка Аня в черных брюках и белом реглане, а ее одноклассник был в темно-синих джинсах и светлой деловой рубашке.

Спустя некоторое время, мама ученицы изменила свою публикацию, в которой написала, что ей позвонила учительница и извинилась за произошедшее.

«Позвонила учитель, она извинялась и говорит, что мой пост вызвал в городе резонанс, и у нее сейчас единственный выход — уволиться. Такого развития событий я не желаю. Учителем очень довольны. Вопрос формы, надеюсь, после этого будет иметь другой уже вид», - написала мать девочки.

Стоит отметить, что на сайте школы говорится, что «праздничный день в школе дышал современностью, без пафоса и бравурного официоза. И как раз после такого мероприятия не возникает сомнений, что эта дата всколыхнула детское сердце, нашла в нем отзыв навсегда».

В комментарии «Преступности.НЕТ» директор школы Андрей Малахов сообщил, что классные руководители заранее написали в школьных дневниках обращение к родителям о том, чтобы дети были в праздничной одежде, но вышиванки это не было обязательным требованием.

— Если есть - вышиванка, если нет, то просто деловая одежда, праздничная. Двух детей, которые пришли и не в вышиванках, и не в праздничной одежде, действительно учитель не пустила на праздник. Она сделала это неправомерно и неправильно. Мы узнали об этом уже после праздника, потому что позвонила мама. Учительница извинилась перед родителями и детьми. Но, за такое неподобающее поведение и исполнение своих функциональных обязанностей, вчера ей вынесен выговор, - сообщил директор.

Также он отметил, что в школе нет требований касательно школьной формы.

Отметим, что 20 июня 2019 президент Украины Владимир Зеленский отменил указ от 12 июня 1996 года о введении школьной формы.