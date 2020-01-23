В Николаеве пошёл первый в этом году снег

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В Николаеве в четверг, 23 января, пошёл снег. Температура воздуха составляет 3 градуса по Цельсию.

По данным Украинского гидрометцентра, порывы ветра по Украине сегодня составляют 15-20 м/с.

Стоит отметить, что в северных районах Николаевской области снег уже выпадал. 

По прогнозам синоптиков, снег будет не продолжительным с возможным переходом в дождь. Кроме того, ночью ожидается небольшой мороз, что может привести к обледенению дорог. 

Ранее сообщалось, что в Канаде выпало рекордное количество снега – люди прокладывают тоннели, чтобы добраться на работу.

Мила Волкова

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русскийобщество