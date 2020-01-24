Министерство культуры передаст животных из Национального цирка в частный эко-парк

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины подписало меморандум о сотрудничестве с компанией «Фельдман Эко-Парк» - отныне животные из государственных цирков смогут жить в эко-приютах и ​​эко-парках.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры.

В меморандуме речь идет о совместных усилиях, направленных на гуманизацию в Украине развлекательной деятельности, о необходимости защиты животных от жестокого обращения, защиту и создание надлежащих условий содержания. Также меморандум определяет сотрудничество в вопросе передачи животных, находящихся на балансе Национального цирка Украины, общественной организации «Фельдман Эко-Парк».

- Наш интерес как министерства не просто прекратить использовать животных в развлекательных программах, мы думаем и о том, что будет потом с этими животными. Нас интересует их судьба. И этот меморандум – это прекрасный пример государственно-частного партнерства, - отметила заместитель министра Ирина Подоляк.

Меморандум предусматривает, что фирма «Фельдман Эко-Парк» обязуется разместить животных в достойных условиях, соответствующих требованиям каждого вида, ухаживать за этими животными и предоставлять ветеринарную помощь. Также организация будет вести реестр содержащихся животных и отчитываться об их состоянии.

- То, что касается животных, которые находятся в частной собственности, мы также готовы вместе с общественными организациями помочь владельцам животных эти вопросы решить. Мы предусмотрели в меморандуме возможность для них приобщиться к сотрудничеству в рамках этого документа, но мы не имеем ни права, ни намерения вмешиваться в решения, которые примут владельцы, - добавила заместитель министра.

Напомним, ранее в Минкульте собирались разработать план, чтобы в государственных цирках больше не использовали животных.