В Николаеве хотят очистить рынок «Штрассе» от незаконных будок - главный архитектор предупредил о затяжном судебном процессе

Департамент архитектуры Николаевского горсовета планирует разрывать договора с предпринимателями, чьи киоски расположены на рынке «Штрассе» в микрорайоне Намыве, чтобы «расчистить» территорию возле дороги.

Об этом шла речь на заседании транспортной комиссии, в четверг, 23 января, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Главный архитектор Андрей Цымбал обратился на комиссию с просьбой согласовать прекращение срока действия правовых документов на землепользование земельных участков для обслуживания торговых павильонов и киосков, расположенных по улице Озерная.

Также чиновник сообщил, что от жителей микрорайона поступало много жалоб касательно того, что приходиться идти по проезжей части вдоль рынка, также случается много аварийных ситуаций. Поэтому чиновники решили подготовить проект решения на расторжение договоров с предпринимателями.

— Дальше, если будет принято решение, разорвем договор и заставим их освободить территорию. У них всего 0,5 га территории. У них на сегодняшний день есть собственность на часть зданий. Мы уже четыре раза давали отказ на продление, потому что надо открыть проход в парк «Лески», - рассказал главный архитектор Николаева.

Андрей Цымбал также подтвердил, что большая часть рынка расположена по документам на проезжей части - «они стоят за красными линиями».

— Поэтому исходя из карт, мы хотим хотя бы первые 1000 метров расторгнуть. Там было несколько аварий, - отметил чиновник.

Депутат Владимир Садыков отметил, что лучшего всего было бы оставить каких-то 100 метров для обслуживания капитального здания, а не так как предлагают чиновники - 1106 кв.м.

— В целом я бы снес нафиг все те будки. Капитальные только оставить, под них выделить землю, а все остальное расчистить. Будки стоят на проезжей части или на прилегающей территории. Давно уже надо убрать все, все равно за «красными линиями». Давно все надо убрать, - заявил депутат Владимир Садыков.

Также чиновник добавил, что хоть на будки договора аренды сессия не продлевала, но они все равно продолжают стоять.

В итоге, члены комиссии поддержали департамент архитектуры и рекомендовали вынести вопрос расторжения договор на сессию. При этом, главный архитектор предупредил, что скорей всего будут судебные разбирательства.

— Скорее всего, у нас будет затяжной судебный процесс, я сразу говорю. Потому что все судятся с горсоветом по расторжению договоров, - проинформировал Цымбал.

Напомним, как в районе Центрального рынка в Николаеве снесли семь киосков.