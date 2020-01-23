В России комику пришлось сбежать из страны после того, как им заинтересовалась полиция из-за шутки о Путине и религии

Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России под угрозой уголовного преследования за шутки о церкви и политике.

Об этом сообщает «euronews».

По словам его адвоката Леонида Соловьева, артист намерен следить из-за границы за развитием ситуации. Перед отъездом Долгополов внезапно отменил своё выступление в московском баре «Большой город».

Концертный директор стендап-комика Армен Гандилян отметил, что во время подготовки мероприятия неизвестный мужчина в штатском «настойчиво интересовался», когда приедет артист. Это, по словам Гандиляна, стало последним доводом в пользу отъезда: Долгополов почувствовал угрозу, отказался от концерта и уехал.

Об угрозе уголовного преследования комик сообщил во вторник. Он опубликовал запрос подмосковного управления МВД к петербургскому бару «Хоп-Хед» об обстоятельства выступления комика в начале 2019.

На концерте звучали, в частности, шутки о политической ситуации в России:

«Если Путин издаст указ о том, что всем россиянам нужно прыгнуть в лаву, они скажут: «О Боже мой, но где мы найдем лаву, у нас нет ее во дворе, что нам делать, наш мудрый вождь?»

«Два года назад на меня охотились деревенские гопники, теперь охоту открывает целое государство», - написал Долгополов, комментируя проверку МВД.

Впоследствии онлайн-издание Baza со ссылкой на свои источники сообщило, что артиста подозревают в оскорблении чувств верующих. Опубликованы и выдержки из интервью с мужчиной, который, согласно этим данным, инициировал разбирательство. Автор жалобы, как отмечает Baza, «придерживается глубоко религиозных взглядов, увлекается тематикой «ЛДНР» и подписан на паблик «Первого канала» в «ВКонтакте».