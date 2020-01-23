Великобритания признала ошибку с украинским трезубцем и удалит его из пособия об экстремистах

Полиция Великобритании признала, что украинский трезубец был внесен в антитеррористическое пособие по ошибке и пообещала удалить его из документа.

Об этом говорится в заявлении контртеррористического управления британской полиции, сообщает «Европейская правда».

«У нас тесные рабочие отношения с нашими украинскими партнерами и мы не собирались никого обидеть. Мы встретились с представителями МИД Великобритании и посольства Украины, и решили убрать украинский трезубец из справочника знаков и символов», — говорится в сообщении.

Посольство Украины в Британии отметило роль дипломатов в достижении решения убрать трезубец.

«В ответ на многочисленные обращения украинцев и по результатам работы украинских дипломатов, британская полиция приняла решение удалить Государственный герб Украины из антитеррористического пособия….», — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Как сообщалось ранее, в Великобритании полиция разослала медработникам и учителям документ по борьбе с терроризмом. В пособии в разделе о знаках и символах праворадикальных групп среди татуировок приведен малый герб Украины с подписью «Украинский трезубец (националистический)». В украинском посольстве и МИДе потребовали удалить оскорбительную публикацию.

Позже посольство Великобритании заявило, что относится с глубоким уважением к официальной символике Украины и поддерживает украинские независимость, суверенитет и территориальную целостность.

Украина заявила, что считает недостаточным заявление Великобритании по поводу трезубца в пособии по антитеррору и попросила дополнительных разъяснений с британской стороны.