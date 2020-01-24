В Николаеве департамент ЖКХ намерен потратить ₴20 миллионов на текущий ремонт дорог в четырех районах города

Департамент ЖКХ Николаевского городского совета объявил четыре тендера на текущий (мелкий) ремонт дорожного покрытия в Ингульском, Корабельном, Заводском и Центральном районах города на общую стоимость 20 миллионов гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок «Прозорро».

Все четыре тендера были объявлены 23 января. Так, стоимость работ по Корабельном району составляет 3 миллиона гривен. Аукцион запланирован на 11 февраля. Выполнить все работы подрядчик должен будет до 1 сентября 2020 года.

Стоимость текущего ремонта дорог в Центральном районе составляет 5,5 миллионов гривен. Аукцион запланирован на 2 апреля 2020 года. Срок выполнения работ такой же - до 1 сентября 2020 года.

На ремонт дорожного покрытия в Ингульском районе чиновники ДЖКХ готовы направить 6,5 миллионов гривен. Аукцион запланирован на 1 апреля. Срок выполнения работ такой же.

На Заводский район чиновники выделяют 5 миллионов гривен. Аукцион должен состоятся 31 марта 2020 года. Срок выполнения работ неизменный.

Напомним, как в Николаеве спустя два месяца после ремонта стал разрушаться асфальт на Садовой за ₴11,7 миллионов - фирме уже заплатили большую часть суммы.