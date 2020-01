Король Нидерландов лично пилотировал Boeing 737-700 с правительственной делегацией, прибывшей в Израиль

Король Нидерландов Виллем-Александр лично пилотировал Boeing 737-700 с правительственной делегацией, прибывшей в Израиль для участия в мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения узников лагеря Аушвиц-Биркенау.

Как сообщает «Европейская правда», видео прибытия самолета опубликовали в Twitter.

На видео наложена запись разговора пилота с диспетчером башни аэропорта имени Бен-Гуриона, на котором она говорит: «Shalom and Welcome Your Majesty» («Шалом и добро пожаловать, Ваше величество»).

"הטייס, מלך": מלך הולנד, וילם- אלכסנדר, הטיס את עצמו לישראל במטוס ה- 737NG של ממשלת הולנד. המלך ההולנדי חשף לפני כמה שנים כי במשך שני עשורים הוא מטיס פעמיים בשבוע נוסעים כטייס משנה בחברת התעופה KLM. האזינו לאישור החניה שקיבל ממגדל הפיקוח "הוד מלכותך" 🇮🇱🇳🇱.@ynetalerts pic.twitter.com/sHVaeUc3C2 — איתי בלומנטל (@ItayBlumental) January 22, 2020

Ранее король Нидерландов признался, что инкогнито работал пилотом пассажирского самолета.

Напомним, что ранее президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов устроил конное представление на манеже и опубликовал новый ролик, в котором проехался на велосипеде, стреляя по мишеням. А ранее он сыграл на синтезаторе и зачитал рэп вместе со своим внуком.