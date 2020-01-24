Король Нидерландов лично пилотировал Boeing 737-700 с правительственной делегацией, прибывшей в Израиль

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Король Нидерландов Виллем-Александр лично пилотировал Boeing 737-700 с правительственной делегацией, прибывшей в Израиль для участия в мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения узников лагеря Аушвиц-Биркенау.

Как сообщает «Европейская правда», видео прибытия самолета опубликовали в Twitter.

На видео наложена запись разговора пилота с диспетчером башни аэропорта имени Бен-Гуриона, на котором она говорит: «Shalom and Welcome Your Majesty» («Шалом и добро пожаловать, Ваше величество»).

Ранее король Нидерландов признался, что инкогнито работал пилотом пассажирского самолета.

Напомним, что ранее президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов устроил конное представление на манеже и опубликовал новый ролик, в котором проехался на велосипеде, стреляя по мишеням. А ранее он  сыграл на синтезаторе и зачитал рэп вместе со своим внуком.

Мила Волкова

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русскийобщество