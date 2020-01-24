Создан оперативный штаб, оснований для паники нет, - премьер Гончарук о новом смертельном вирусе из Китая

Правительство создало оперативный штаб в связи с ситуацией с коронавирусом из Китая.

Об этом сообщил глава Кабинета министров Алексей Гончарук в ходе брифинга, передает РБК-Украина.

По его словам, оснований для паники в Украине нет.

- Мы сегодня приняли решение… очень четкий план действий, что должно быть сделано. Уже создан оперативный штаб на уровне Министерства здравоохранения под руководством министра. Мы последние несколько дней коммуницируем с ВОЗ. По состоянию на сегодня никаких оснований для переживаний в Украине нет, - сказал глава Кабмина.

Гончарук подчеркнул, что по состоянию на сейчас нет ни одного подтвержденного случая подобного заболевания в Украине.

- Нет ни одного подтвержденного случая подобного заболевания в Украине. Сегодня будет координационное совещание между всеми службами, которые обеспечивают контроль на границе, чтобы вирус не попал на территорию Украины. Ближе к вечеру Минздрав выйдет с отдельной коммуникацией, чтобы разъяснить украинцам, что делать, - сказал глава правительства.

Напомним, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка нового коронавируса 2019-nCoV. По состоянию на 24 января жертвами вируса стали 26 человек. При этом количество заражений новой пневмонией возросло до 876. С 25 января власти Пекина закрывают для посещения музейный комплекс Запретный город после распространения в стране нового типа коронавируса.