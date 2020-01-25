Google выпустил обновление поисковика, и теперь рекламные ссылки стали менее заметными

Google выпустил обновление веб-версии поисковика, в котором сделал рекламные объявления в выдаче менее различимыми. Теперь единственным отличием от остальных результатов поиска осталась чёрно-белая приписка «реклама».

На это обратил внимание в Твиттере редактор «The Guardian» Алекс Хёрн, сообщает «Tjournal».

Как отметил журналист «The Guardian», формально компания помечает рекламу, а значит, не нарушает законы, но заметить её визуально становится сложнее. По предварительным данным Digiday, изменения интерфейса заставят пользователей чаще переходить по объявлениям.

До обновления Google также помечала рекламу соответствующей припиской, но при этом выделяла её квадратом. Кроме того, пометка была зелёного цвета.

На русском языке компания подписывает объявления словом «реклама», однако на английском использует сокращённое «Ad». Это делает рекламу ещё менее заметной.

Вместе с изменением отображения рекламы компания добавила в результаты поиска иконки сайтов. Это решение объяснили желанием внести ясность в вопрос достоверности источников информации.

Напомним, что ранее НАБУ обыскивало Мининформполитики по делу о растрате денег при рекламе украинского бренда.