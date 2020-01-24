В прокуратуре Николаевщины отчитались об уменьшении количества преступлений и росте раскрываемости

В течение 2019 года на территории Николаевской области уменьшилось на 9,2% количество зарегистрированных уголовных преступлений, на 13,7% уменьшилось количество совершенных особо тяжких уголовных преступлений и тяжких уголовных правонарушений на 17,2%.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Благодаря принятым правоохранительными органами мерам координационного характера улучшено борьбу с преступностью, что значительно повлияло на криминогенную ситуацию в Николаевской.

Те действенные меры по стабилизации преступности на территории региона, которые были предложены прокуратурой Николаевской области и поддержаны Управлением Службы безопасности Украины в области и ГУ Нацполиции в области дали успешный результат.

Так, в течение прошлого года на территории Николаевской области уменьшилось на 9,2% количество зарегистрированных уголовных преступлений, на 13,7% уменьшилось количество совершенных особо тяжких уголовных преступлений и тяжких уголовных правонарушений на 17,2%.

Число краж уменьшилось на 13,1%, краж из квартир на 8,5%, грабежей на 17,9%, разбоев на 18,6%, хулиганств на 37,1%, втягиваний несовершеннолетних в преступную деятельность на 33,3% , угонов транспортных средств на 3,4%.

Улучшилась ситуация по выявлению латентных преступлений, в том числе таких как незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта, количество таких учтенных преступлений увеличилось на 8,1%, указанные действия с целью сбыта и сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов на 10,9%, злоупотребление властью или служебным положением на 16,9%, превышение власти или служебных полномочий на 38,8%.

Количество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения уменьшилось на 17,6%; лицами, которые ранее совершали уголовные преступления на 8,7%; группой лиц на 13,1%; иностранцами на 13,1%.

Общими усилиями правоохранителей удалось сохранить тенденцию к повышению уровня раскрытия уголовных преступлений, который является выше среднего показателя по Украине и составляет 49,4% против 45,4% по объявлению лицам о подозрении и 46,6% против 43,2% по окончательным результатам досудебного расследования.

Также, в суд направлено 8 обвинительных актов (против 7 в 2018 году) о преступлениях в земельной сфере, а также 37 уголовных производств об уголовных правонарушениях в бюджетной сфере, что на 8,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года (34).

В течение 2019 на территории Николаевщины совершено 51 умышленное убийство, не раскрытыми остаются еще 2 убийства.

«Особо следует отметить работу правоохранительных органов в сфере противодействия организованной преступности. В частности, в течение прошлого года направлено в суд обвинительные акты по восьми преступным группировкам в составе 34 человек, которыми совершено 128 уголовных преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, использования средств, полученных от этой преступной деятельности, сбыта подакцизных товаров, кражи имущества, мошенничества, содержание притонов и сводничества (за 2018 год - 7 преступных группировок в составе 26 человек, которыми совершено 104 преступления).

В прокуратуре отметили, что именно согласованность действий правоохранительных органов и способствует результативному противодействию преступности на Николаевщине.