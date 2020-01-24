Троллейбусная линия вокруг Намыва полноценно заработает в марте, - вице-мэр Николаева

В Николаеве троллейбусная линия вокруг Намыва полноценно заработает весной.

Об этом заявил вице-мэр Николаева Юрий Андриенко, сообщили в отделе информационного обеспечения департамента городского головы.

- Могу подтвердить, что в конце февраля-марте троллейбусная линия в микрорайоне Намыв полноценно заработает. Сегодня она запущена в тестовом режиме, должен пройти период адаптации. Связано это с техническими моментами. Установлено новое оборудование, модульная электрическая подстанция. Сейчас проходит обучение сотрудников КП «Николаевэлектротранс», как правильно и быстро на ней работать. Да, потратим немного больше времени, но лучше подойти к этому вопросу серьезно, с подготовленными специалистами, чтобы в будущем не иметь проблем, - отметил Юрий Андриенко.