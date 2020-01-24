Полиция изъяла у жителя Николаевщины более килограмма марихуаны

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В Новобугском районе Николаевщины полиция нашла у 36-летнего мужчины более 1 килограмма каннабиса.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления, в его доме провели обыск. У него нашли каннабис, а в хозяйственных помещениях – сухие растения конопли.

Все изъятое направили на исследование. После проведения экспертизы будет решаться вопрос о привлечении мужчины к уголовной ответственности.

Напомним, ранее на Николаевщине отдали под суд «закладчиков», у которых нашли наркотики на миллион гривен.

Вадим Богданов

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русскийобщество