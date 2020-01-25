Минздрав Украины требует улучшить качество и безопасность косметики и запретить её испытания на животных

Минздрав Украины представил на общественное обсуждение доработанный проект постановления Кабинета Министров относительно нового технического регламента на косметическую продукцию. Предполагается, что требования к косметике на украинском рынке должны быть такими, как и на европейском.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Эти изменения относятся к выполнению условий Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Новые требования к косметике гарантируют ее качество и безопасность. Новый технический регламент расширяет перечень запрещенных ингредиентов с 400 до 1383 позиций. Также новый регламент предусматривает использование только разрешенных красителей, консервантов, УФ-фильтров.

Один из важных аспектов нового регламента – запрет испытания косметики на животных. Вместо этого иностранные и национальные компании должны ввести и использовать новейшие технологические разработки, в частности, альтернативные методы тестирования косметической продукции.

Единые с ЕС нормы помогут украинским производителям косметики в среднесрочной перспективе экспортировать свою продукцию в страны Европейского Союза и конкурировать на внешнем рынке. Для компаний, которые не имеют мощности для применения новых стандартов, предусмотрен переходной период – 18 месяцев со дня опубликования постановления.

Размещение производства иностранных компаний на территории Украины будет способствовать, в частности, уменьшению стоимости их продукции. При этом качество будет соответствовать европейским требованиям. Такие нормы действуют в Европейском Союзе уже несколько лет. Они также внедрялись с переходным периодом.

Напомним, ранее киевские налоговики изъяли косметики на 20 миллионов гривен - подозревали, что она была контрабандной.