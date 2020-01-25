В Израиле организаторы не нашли место на форуме памяти жертв Холокоста для 94-летнего бывшего узника концлагеря

В Израиле организаторы Международного форума памяти Холокоста отказали в приглашении 94-летнему бывшему узнику Освенцима Аврааму Цви Эйхенвальду.

Об этом сообщают «Новости Израиля» со ссылкой на сына мужчины, Дова Эйхенвальда.

- Я получил невероятный ответ – «Нам страшно жаль, но мест нет», - рассказал 64-летний книгоиздатель. - На «самом грандиозном в истории страны» международном форуме, приуроченном к 75-летию освобождения Освенцима, не нашлось места бывшему узнику этого лагеря смерти.

В Израиле осталось совсем немного таких, как Авраам Цви Эйхенвальд – бывших узников нацистских концлагерей с синими татуированными номерами на руках. На форум памяти Холокоста пригласили столько важных особ, что для жертв Холокоста не осталось места.

Напомним, что ранее президент Зеленский и украинская делегация уступили свои места на форуме памяти Холокоста тем, кто его пережил.