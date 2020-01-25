Кормышкин призвал ОГА отчитаться о действиях Стратегии-2020 и привлечь депутатов и общественность к разработке стратегического плана

«Наш край» призывает Николаевскую областную государственную администрацию предоставить на рассмотрение депутатского корпуса Николаевского областного совета анализ и отчет по реализации Стратегии развития Николаевской области на 2020 год.

Позицию фракции и партии озвучил председатель Николаевской областной организации «Наш край» и председатель фракции партии «Наш край» в Николаевском областном совете Юрий Кормышкин, передает пресс-служба партии.

«Учитывая, что срок действия данного документа практически завершен и в настоящее время идет подготовка нового документа, который будет действовать до 2027 года, считаем необходимым учесть при подготовке Стратегии развития на предстоящие годы результаты предыдущей программы, если таковые имеются», - отметил депутат.

Юрий Кормышкин отметил, что региональные стратегии развития разрабатываются областными государственными администрациями после принятия областным советом соответствующего решения. Этого требует закон. Но, по словам главы «Нашего края», проект нового документа до сих пор «висит» только на сайте Департамента экономического развития и региональной политики облгосадминистрации, а представление о его внесении на рассмотрение областного совета от облгосадминистрации не поступало. При этом срок действия Стратегии 2020 заканчивается, а новый документ не принят.

«На мой взгляд, в сценариях выполнения Стратегии-2027 было бы более реалистичным сосредоточиться на операционных целях и мерах, которые могут быть осуществлены преимущественно за счет целевого воздействия органов местной власти и активной поддержке государства», - отметил Юрий Кормышкин.

По мнению главы «Нашего края» это могут быть субвенции на социально-экономическое развитие регионов, целевые субвенции, финансирование из Государственного фонда регионального развития и т.п., согласованные программы помощи международных доноров и частные инвестиций. Должно быть понимание, что стратегические цели, определенные настоящим документом, фактически определяют точки приложения усилий и направления использования ресурсов, в том числе частных инвестиций, чтобы их результативность была максимальной с точки зрения стратегического видения приоритетов развития региона.

«Да, пожалуй, у команды главы ОГА есть четкий план и видение, как мы будем жить без юстиции, таможни и других подразделений, что у нас уже забрали соседям, а вместе с тем и без миллиардных налогов, которых лишилась Николаевская область, потеряв ту же таможню. Или дефицит областного бюджета - это уже не проблема? А может у облгосадминистрации появились другие статьи поступлений, перекрывающие таможенный сбор?» - написал Кормышкин.

Также, по мнению Юрия Кормышкина, было бы уместно привлечь общество и депутатов к разработке новой стратегии.

«Проект Стратегии-2027 в значительной степени должен больше полагаться на компетентность, готовность и желание жителей области способствовать изменениям и улучшением. Для этого, перед ее внесением на рассмотрение областного совета, необходимо провести общественные слушания. Как считаете?» - отметил председатель партии.

По мнению Юрия Кормышкина, Стратегия может стать отправной точкой или фундаментом для воплощения в жизнь плана развития региона.