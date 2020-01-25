В «Борисполе» двое пассажиров забыли чемоданы с «iPhone» и наушниками почти на ₴2 миллиона и вспомнили о них через несколько недель

В аэропорту «Борисполь» двое пассажиров забыли три чемодана с незадекларированными мобильными телефонами и наушниками, общей стоимостью почти 1 миллион 800 тысяч гривен.

Об этом сообщает Киевская таможня.

После того, как в пункте пропуска «Борисполь» все пассажиры одного из авиарейсов из ОАЭ получили свой багаж, было найдено три дорожных чемодана, которые, согласно данным на бирках, принадлежали двум гражданам с этого рейса. Однако они уже покинули аэропорт, получив остаток багажа.

При оформлении данных чемоданов в камеру хранения непрошеного багажа и было обнаружено всего 43 iPhone 11 в упаковке, 63 iPhone 10 без упаковки, шесть iPhone 8 без упаковки и 71 комплект наушников Air Pods Pro.

«Интересно, что о такой куче телефонов их владельцы вспомнили только через несколько недель после возвращения из Эмиратов, а еще удивительнее, что свои вещи из других чемоданов декларировали тогда на красном коридоре, а вот об этих трех - забыли. Такая избирательная забывчивость о товаре стоимостью 1 миллион 800 тысяч гривен», – говорится в сообщении таможни.

После обращения мужчин к камере хранения для получения своих товаров, работники Киевской таможни составили протоколы о нарушении таможенных правил в отношении этих граждан. Телефоны и наушники изъяты до решения суда.

Напомним, как житель Николаевщины хотел купить через интернет «iPhone 11», а ему прислали сломанный старый мобильник.