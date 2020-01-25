ГК «Прометей»: Судья Центрального суда Николаева Чулуп грубо нарушает украинское законодательство

Судья Александр Чулуп (фото из архива) Группа компаний «Прометей» осуждает противоправные действия судьи Центрального районного суда города Николаева Александра Чулупа, который регулярно допускает грубые нарушения действующего законодательства, в результате чего ГК несет финансовые и репутационные потери.

Об этом сообщает пресс-служба «Прометея».

Речь идет о судебном разбирательстве, которое тянется с 2014 года, и касается ГК «Прометей».

– Судья Чулуп в августе 2014 года вынес в данном производстве, в котором мы проходим в качестве ответчика, заочное решение. В силу различных причин, мы не присутствовали на этом заседании, – комментирует ситуацию начальник юридического департамента ГК «Прометей» Роман Антонян. – Мы воспользовались своим правом подать ходатайство о пересмотре вынесенного решения. Согласно действующему законодательству, судья обязан рассмотреть это ходатайство в течение пяти дней.

Однако, в нарушение существующих законодательных норм, судья Александр Чулуп рассмотрел ходатайство ГК «Прометей» только 23 декабря, спустя почти пять месяцев.

– Всегда находилась масса причин, по которой он не мог рассмотреть наше обращение, и заседания постоянно переносились. В итоге, 23 декабря он отказал нам в удовлетворении нашего ходатайства. Это его право и его видение. Мы же в свою очередь подали апелляционную жалобу на это решение. Но и здесь мы столкнулись с нарушениями со стороны этого судьи. Апелляционный суд открыл производство по нашей жалобе, истребовал материалы из Центрального райсуда. Материалы пришли в апелляционную инстанцию, но, как выяснилось, в них не было отдельных процессуальных документов, что не дало возможности апелляционному суду пересмотреть данное решение. Документы были отправлены обратно в Центральный суд с требованием их доукомплектовать в указанный срок. Но и в этот раз судья Чулуп предоставил их с опозданием на несколько дней. К слову, действиями судьи Чулупа недоволен и истец, – добавил Роман Антонян.

К сожалению, случай ГК «Прометей» не является исключением и подобные ситуации можно наблюдать повсеместно. Судьи пользуются так называемыми «пробелами» – нигде четко не прописана ответственность за несоблюдение сроков. Те, кто наделен полномочиями наказывать за несоблюдение законодательства, сами это законодательство и нарушают. Люди в мантиях очень часто забывают, что за каждым судебным производством стоят человеческие судьбы. И кто-то может просто не дождаться решения судьи.

– Законодательством определен механизм, благодаря которому можно обжаловать действия судьи. Однако все это занимает очень много времени и сил. Мы само собой идем и по этому пути. Однако, считаем, что мы имеем полное право придать огласке этот вопиющий случай. По нашему глубокому убеждению, в государстве, где свобода слова является конституционным правом каждого, все имеют право знать о том, что судья Центрального райсуда Николаева нагло плюет на законодательство. И это не голословные обвинения. Каждое слово мы готовы доказать и обосновать. А пока, к сожалению, наша компания несет финансовые потери, потому как уже более пяти лет не урегулирован спорный момент. Мы несем репутационные потери. Но самое главное – мы теряем невозобновляемый ресурс – время. Вместо того, чтобы заниматься своим развитием, а, следовательно, и улучшением благосостояния экономики Украины, мы вынуждены тратить ресурсы, время, и силы на борьбу с безнаказанным произволом со стороны судьи Александра Чулупа, – резюмировал Роман Антонян.

ГК «Прометей» надеется, что справедливость все же восторжествует и такие судьи, как Александр Чулуп будут сами соблюдать закон, который они призваны защищать.

Напомним, что на николаевского судью Чулупа снова пожаловались, что он затягивает рассмотрение дела – ВСП открыл дисциплинарное производство.

Кроме того, ранее Высший совет правосудия уже открывал дисциплинарное дело в отношении судьи Центрального районного суда Николаева Александра Чулупа по жалобе адвоката из-за затягивания рассмотрения гражданского дела и необнародованного решения в Едином Государственном реестр судебных решений.