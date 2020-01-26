Сбивший украинский самолет военнослужащий КСИР находится в тюрьме, – глава МИД Ирана

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Иранский военный, виновный в сбивании самолета «Международных авиалиний Украины» под Тегераном, находится в тюрьме.

Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью Der Spiegel, сообщает «Украинская правда».

«Почти 32 года назад США сбили иранский пассажирский самолет. На сегодняшний день они так и не принесли официальных извинений. Американский офицер, ответственный за его уничтожение, даже получил медаль. Тем временем иранец, который сбил украинский самолет, сейчас находится в тюрьме» - сказал Зариф.

Он отрицает, что иранское правительство в течение трех дней скрывало информацию о сбитии самолета, и добавил, что лично узнал об этом во второй половине дня 10 января.

«Именно в этот момент высшее военное руководство пришло к окончательному выводу, что это было сделано кем-то ошибочно. Как только об этом стало известно лидеру Корпуса стражей исламской революции, он потребовал, чтобы общественность была проинформирована. Это произошло в субботу утром. Это были очень болезненные недели», - отметил Зариф.

Ранее в Иране сообщали о задержании нескольких человек в связи с катастрофой украинского лайнера.

Напомним, 8 января принадлежащий авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) самолет Boeing 737, перевозивший 167 пассажиров, разбился вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана Тегерана. Как выяснилось позднее, самолет сбила иранская армия.

Тарас Леонтян

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русскийобщество