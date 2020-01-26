Сбивший украинский самолет военнослужащий КСИР находится в тюрьме, – глава МИД Ирана

Иранский военный, виновный в сбивании самолета «Международных авиалиний Украины» под Тегераном, находится в тюрьме.

Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью Der Spiegel, сообщает «Украинская правда».

«Почти 32 года назад США сбили иранский пассажирский самолет. На сегодняшний день они так и не принесли официальных извинений. Американский офицер, ответственный за его уничтожение, даже получил медаль. Тем временем иранец, который сбил украинский самолет, сейчас находится в тюрьме» - сказал Зариф.

Он отрицает, что иранское правительство в течение трех дней скрывало информацию о сбитии самолета, и добавил, что лично узнал об этом во второй половине дня 10 января.

«Именно в этот момент высшее военное руководство пришло к окончательному выводу, что это было сделано кем-то ошибочно. Как только об этом стало известно лидеру Корпуса стражей исламской революции, он потребовал, чтобы общественность была проинформирована. Это произошло в субботу утром. Это были очень болезненные недели», - отметил Зариф.

Ранее в Иране сообщали о задержании нескольких человек в связи с катастрофой украинского лайнера.

Напомним, 8 января принадлежащий авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) самолет Boeing 737, перевозивший 167 пассажиров, разбился вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана Тегерана. Как выяснилось позднее, самолет сбила иранская армия.