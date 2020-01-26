ВОЗ обновила рекомендации, как защититься от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по поводу коронавируса, который распространяется из Китая.

Рекомендации были обнародованы на сайте ВОЗ 24 января.

В ВОЗ отметили, что зафиксированы случаи передачи вируса от человека к человеку, однако его эпидемиология на данный момент изучена недостаточно, чтобы окончательно установить клинические особенности коронавируса.

Организация опубликовала такие рекомендации:

– часто и тщательно мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептическим средством; – при кашле и чихании прикрывать рот и нос салфеткой, а после использования немедленно ее выбрасывать; – тщательно готовить пищу, особенно мясо и яйца; – избегать контакта с людьми, которые имеют симптомы гриппа или простуды; – не контактировать с дикими или домашними животными; – в случае повышения температуры, кашля и затруднения дыхания немедленно обратиться к врачу, сообщить об истории путешествий.

Также в ВОЗ рекомендуют проведение проверок на наличие признаков и симптомов коронавируса. В случае обнаружения их у людей, покидающих международные аэропорты и морские порты в районах, где зафиксированы вспышки гриппа, потенциально зараженные должны быть изолированы и направлены на лечение.

Путешественники, которые контактировали с зараженными коронавирусом людьми, должны находиться под постоянным наблюдением медиков и избегать перелетов и поездок в течение 14 дней (инкубационный период вируса). При этом в ВОЗ подчеркнули, что не рекомендуют ограничивать международный трафик.

Напомним, что в Шанхае вылечили и выписали из больницы первого больного пациента, у которого диагностировали новый тип коронавируса.