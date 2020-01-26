Единственный миллиардер Зимбабве предложил врачам повышение зарплат за свой счет вместо государства – они прекратили длительные протесты

В Зимбабве 21 января врачи приняли предложение единственного местного миллиардера обеспечить дополнительное финансирование медицины в регионе. Таким образом в стране подошла к концу длительная забастовка медработников из-за низких зарплат, не успевающих за 500%-й инфляцией.

Об этом сообщает «TJournal».

Врачи в Зимбабве начали протестовать против плохих условий труда осенью 2019 года. Забастовки парализовали здравоохранение страны: многие медработники перестали приходить на работу.

Большинству протестующих платили меньше 100 долларов в месяц, из-за чего у них возникли проблемы даже с базовыми потребностями вроде покупки еды. Врачи требовали поднять зарплаты в долларовом выражении, чтобы справиться с трёхзначной инфляцией в стране. Однако правительство Зимбабве заявило, что не сможет увеличить им оклады.

Зимбабве уже долгое время находится в состоянии экономического кризиса. Страна столкнулась с высокой безработицей, проблемами с поставкой еды, а также с отключениями электричества. По официальным данным властей, годовая инфляция достигает 500%.

Внутренняя валюта Зимбабве обесценивается так быстро, что население страны перешло на американские доллары, покупая их на чёрном рынке. В начале 2019 года власти ввели новую валюту, но это пока не помогло стабилизировать экономику, хотя к концу года инфляция и замедлилась.

В декабре единственный миллиардер страны Страйв Масийива обратился к врачам с предложением проспонсировать их зарплаты, чтобы те вернулись на работу. Он пообещал создать фонд поддержки объёмом в 100 миллионов зимбабвийских долларов — это около 6,2 миллионов долларов США.

По состоянию на 23 января 2020 года состояние Масийивы оценивали в 1,1 миллиарда долларов. Он заработал состояние, основав телекоммуникационную компанию Econet. Кроме того, он владеет половиной фирмы Liquid Telecommunications, которая обеспечивает оптоволоконное и спутниковое покрытие по всей Африке.

В конце января Ассоциация больничных врачей Зимбабве (ZHDA) приняла предложение Масийивы. Он проведёт платёж через собственный благотворительный фонд Higher Life Foundation, который основал в 1996 году.

Организация обеспечит зарплаты двум тысячам докторов на уровне 300 долларов в месяц, чтобы помочь им покрыть базовые расходы на жизнь. Для медсестёр организуют бесплатный транспорт.

Как отметила ассоциация, миллиардер будет спонсировать врачей лишь на протяжении шести месяцев — до лета 2020 года. Пока неясно, что случится после этого: в организации уже ищут более долгосрочное решение.

ZHDA представляет около 600 врачей, работающих в правительственных больницах и клиниках. По данным ассоциации, после приёма предложения миллиардера врачи уже начали возвращаться к работе. На службу вышли уже 500 человек, в ближайшее время организация ожидает, что число вырастет вдвое.