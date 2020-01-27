У жительницы Николаева спустя два года после лечения диагностировали рецидив лейкоза – семья нуждается в финансовой помощи

В январе 2020 года у жительницы Марии Майданович врачи диагностировали второй поздний рецидив - Острый Миелобластный Лейкоз. Для ее лечения необходимо $155 тысяч долларов.

Об этом сообщает на странице «Подари жизнь Маше Майданович» в Facebook.

«В январе 2018 была проведена трансплантация костного мозга в Турции, после которой казалось, что жизнь наладилась и наконец-то пришла в норму спустя два года. Однако, никто из онкобольных не застрахован от рецидива, и новость о том, что болезнь вернулась, повергла в шок. В 2018 году общими усилиями нам удалось отправиться в Турцию на дорогостоящую операцию и подарить Маше шанс на жизнь. Сегодня мы начинаем сбор средств для срочной повторной трансплантации костного мозга, без которой не обойтись. Так как трансплантация костного мозга все еще не проводится в Украине, мы вынуждены проводить операцию за рубежом. Стоимость операции в клинике Baskent University Healthcare Group в Анкаре составляет $155,000 USD. Давайте вместе спасем жизнь! Любая информационная либо финансовая поддержка сейчас на вес золота», – говорится в сообщении.

Реквизиты:

Карта ПБ (грн) - 5168 7456 0378 8446 (Майданович Александр Анатольевич)

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