США и Япония объявили эвакуацию своих граждан из китайского города Уханя, в котором вспыхнула эпидемия смертельного вируса

Соединенные Штаты Америки и Япония объявили эвакуацию своих граждан из китайского города Ухань, где произошла вспышка нового вида коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

Как заявили в Государственном департаменте США, весь персонал американского консульства в Ухане будет эвакуирован, и также будет предоставлено ограниченное количество мест для частных граждан во время полета из города. Некоторые граждане смогут сесть на «единственный рейс», который 28 января отправится из Уханя в Сан-Франциско.

Кроме того, японское издание NHK сообщило, что Министерство иностранных дел Японии договаривается с правительством Китая об эвакуации японских граждан из города Ухань. Считается, что по состоянию на пятницу, 24 января, в китайском Ухане находились около 700 граждан Японии.

Напомним, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка нового коронавируса 2019-nCoV. По состоянию на 24 января жертвами вируса стали 26 человек. При этом количество заражений новой пневмонией возросло до 876. С 25 января власти Пекина закрывают для посещения музейный комплекс Запретный город после распространения в стране нового типа коронавируса.

Отметим, что правительство Украины создало оперативный штаб в связи с ситуацией с коронавирусом из Китая.