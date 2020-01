Украинская пианистка получила премию «Грэмми» в номинации «Классическая музыка»

Надежда Шпаченко Вечером 26 января в Лос-Анджелесе в США состоялась 62-я церемония награждений победителей престижного конкурса и вручение статуэток от американской Национальной академии искусства и науки звукозаписи (NARAS). Музыкальная премия «Грэмми» в номинации «Классическая музыка» досталась украинской пианистке Надежде Шпаченко.

Об этом пишет NikLife, ссылаясь на РБК.

Уроженка Украины получила награду в номинации «Лучший сборник классической музыки» с альбомом The Poetry Of Place, который записала вместе с Джоэном Пирсом Мартином, Ником Терри и Кори Хиллз.

Эта номинация на «Грэмми» стала для профессора музыки в Калифорнийском государственном политехническом университете в Помоне уже третьей по счету. Пианистка претендовала на награду еще за свой дебютный альбом Woman at the New Piano (номинировался в аналогичной категории).

Также Шпаченко на 62-й церемонии награждения «Грэмми» была заявлена сразу в двух номинациях - «Лучший сборник» и «Продюсер года в классической музыке» за альбом The Poetry Of Places.

Надежда Шпаченко прожила в Украине до 1991 года, затем на три года уехала в Израиль, после чего - в Штаты, куда отправилась, чтобы получить степень бакалавра классической музыки в Кембридже. Она начала учится игре на фортепиано, когда ей было всего 5 лет. И уже к 13 годам получила признание как пианистка и композитор, выступив с симфоническим оркестром Харьковской филармонии и заняв 2 место во Всеукраинском конкурсе юных композиторов.

На своих концертах Шпаченко любит импровизировать. Она исполняет произведения не только за роялем, но играет также и на игрушечных фортепиано, клавесине и перкуссии. Ее концерты сопровождаются декламацией, игрой на синтезаторе, а также мультимедийными материалами.

Ранее сообщалось, что николаевская саблистка Харлан победила россиянку и выиграла этап Кубка мира в Монреале.