Николаевский аэропорт за прошлый год обслужил около 23 тысяч пассажиров

Коммунальное предприятие «Николаевский международный аэропорт» за 2019 год обслужило 22 тысячи 700 человек.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на данные Госавиаслужбы.

Как отмечает издание, такая динамика обусловлена тем, что аэропорт возобновил работу в 2018 году и пассажиропоток 2019 года не с чем сравнивать. Аналогичные ситуации также в Полтаве и в Ужгороде.

В общем, в 2019 году по всем аэропортам страны наблюдается позитивная динамика – +18,45%. Среди них международные рейсы – +19,82% (21,9 миллион пассажиров), и внутренние рейсы - +6,94% (2,3 миллиона пассажиров).

фото с николаевского аэропорта

Негативную динамику показали аэропорт Киева «Жуляны» - пассажиропоток снизился на 6,91%, Винница - 34,09% снижения количества пассажиров, Ивано-Франковск показал снижение пассажиропотока на 7,11%, а Кривой Рог – 2,89% снижения.

«Отметим, что общий показатель пассажиропотока всех аэропортов представлен на основании оперативных данных Госавиаслужбы, а многие цифры по региональным аэропортам ЦТС получил непосредственно от этих авиапредприятий. В результате есть некоторое несоответствие: на основании информации от региональных аэропортов, общее число пассажиропотока превосходит представленное Госавиаслужбой на 5709 человек», - добавили в ЦТС.

Напомним, 27 декабря, в пятницу, на коммунальном предприятии «Николаевский международный аэропорт» прошло торжественное вручение сертификата качества.