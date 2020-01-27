В Николаевской ОГА прошло совещание по коронавирусу - будут дезинфицировать транспорт и отменят массовые мероприятия

В понедельник, 27 января в Николаевской ОГА прошло совещание по предупреждению распространения коронавируса на территории области.

Об этом сообщается на сайте облгосадминистрации.

В совещании приняли участие представитель ГУ «Николаевский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» Александр Игнатенков, начальник отдела санитарно-эпидемиологического надзора и организации расследования вспышек управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства главного управления Госпродпотребслужбы в Николаевской области Инна Яценко и руководители структурных подразделений ОГА.

Заместитель председателя Николаевской ОГА Александр Трайтли отметил, что ситуация в мире с распространением и борьбой с коронавирусной инфекцией 2019-nCoV остается напряженной, однако на местах все должны быть готовы способствовать предупреждению вируса и оказывать необходимую медицинскую помощь больным. В ходе совещания был определен первоочередный алгоритм работы.

«Внимание, в первую очередь, будет акцентировано на авиаперевозки и работу общественного транспорта, требующих дополнительных мер по дезинфекции. Кроме того, будут даны рекомендации по организации обучения и работы в образовательных, спортивных, культурных и социальных учреждениях области. Отмечено, что на территории области рекомендуется ограничение проведения различного рода культурно-массовых мероприятий», - говорится в сообщении.

По состоянию на 26 января в мире зарегистрировано 2014 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV, 56 из них - летальные. Кроме Китая, случаи заболевания зафиксированы в 10 странах мира.

Ранее сообщалось, что в Украине один человек заболел коронавирусом, но не китайским.