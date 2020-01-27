Затратно по финансам и работам: В «Николаевоблтеплоэнерго» рассказали о нюансах установки индивидуального отопления в многоэтажках

На ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» рассказали, что переход с централизованного теплоснабжения на автономное отопление в многоквартирных домах не всегда несет за собой уменьшение цен в платежке.

Об этом говорится на странице предприятия в Facebook.

«На фоне роста стоимости коммунальных услуг, в частности стоимости централизованного теплоснабжения, николаевцы все чаще задумываются об обустройстве автономного отопления своих жилищ в многоквартирных домах. Считая, что именно таким образом можно сэкономить собственные средства и получить реальную возможность самостоятельно определять температурный режим в доме в течение всего календарного года. Но, не надо забывать о необходимости ремонта, ухода и эксплуатации собственного источника теплоты, иногда выливается в значительные суммы», - заявили на предприятии.

В соответствии с Законом о «О жилищно-коммунальных услугах» №2189-VIII от 09.11.2017р., предусматривающий ряд нововведений по расширению прав потребителей коммунальных услуг (в том числе право отключения в домах, в которых на время вступления в силу Закона от централизованного отопления уже отключены более 50% квартир), Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины разработан Порядок отключения от централизованного отопления (приказ от 26.07.2019р. № 169, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 27.0 8.2019р. За № 982/33953, введен в действие с 17.09.2019 г.).

При принятии решения об отключении от централизованного отопления следует учитывать следующие недостатки, которые присущи индивидуальному отоплению:

Во-первых, существующие сети электро-, газоснабжение (как магистральные, так и внутридомовые) не рассчитаны на увеличение их нагрузки при обустройстве в квартирах дома газовых или электрических котлов. Электро-, газоснабжающие компании при предоставлении согласования на обустройство индивидуального отопления (технических условий) требуют выполнить работы по замене сетей электро-, газоснабжения, что приводит к существенному увеличению стоимости работ.

Во-вторых, при установке газовых котлов для индивидуального отопления в многоквартирных домах увеличивается вероятность возникновения аварийных ситуаций. Согласно п. 9.26 ДБН В.2.5-20: 2018 «Газоснабжение» - в жилых домах, проектируемых допускается предусматривать установку газоиспользующего оборудования для поквартирного отопления и горячего водоснабжения при высоте зданий до 3-х этажей включительно. Эти требования принимают во внимание при принятии решения на установку индивидуального отопления.

А самое главное, экологический аспект, вредные выбросы в атмосферу, на источниках централизованного теплоснабжения осуществляются из дымовых труб с большей высоты, рассеются на высотах, а не поступают в форточек соседей в многоэтажном доме. Количество этих выбросов контролируется.

Приведем Вам сухие цифры обустройство индивидуального отопления, согласно официальных сайтов енергопостальних компаний:

1. Индивидуальное отопление с газом. Стоимость обязательных работ по реконструкции газоснабжения квартиры, без учета переоборудование внутридомовых сетей, включая прибором учета газа составляет около 20 тысяч гривен. Стоимость котла и реконструкции системы отопления в квартире будет составлять около 40 тысяч гривен, без учета проведения ремонта, после окончания работ.

Итак, учитывая стоимость природного газа (вместе с транспортировкой) около 8 гривен за 1 м3 и реальное потребление газа до 200 м3 в месяц, учитывая даже новую цену за 1 Гкал, окупаемость проекта будет не раньше 5 лет, но за это время не учтено обслуживание котла или его замена. В случае уплаты Вами счетов за газоснабжение, газоснабжающая компания будет принимать меры, по его отключению несмотря на погодные условия.

2. Индивидуальное электрическое отопление для частного сектора допустимо при условии разрешенной мощности присоединения к жилому дому. Для многоквартирных домов вводные электросети не рассчитаны на такую ​​мощность с учетом электрокотлов в каждой квартире. Для этого необходимо будет разработать проект и увеличить мощность в несколько раз, что повлечет за собой установление трансформаторов по увеличению мощности, замены внешней сети, внутренней сети электроснабжения многоэтажного дома, ляжет на плечи совладельцев домов, это миллионы гривен.

Кроме этого, необходимо оплатить за присоединение, прибор, подключение, котел и внутреннюю систему отопления, стоимость которых составит около 50 тысяч гривен.