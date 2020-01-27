Суд продолжил рассматривать дело о банкротстве николаевского завода «Океан» – судье заявили об отводе

В понедельник, 27 января, в Хозяйственном суде Николаевской области продолжили рассмотрение по делу о банкротстве «Николаевского судостроительного завода «Океан».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

На заседании присутствовали прокурор Людмила Жмура, арбитражный управляющий Ирина Сербин, представитель компании «Пойзантер Холдингз ЛТД». Большая часть кредиторов в лице государственных учреждений, коммунальных предприятий и фирм, и представитель николаевского управления юстиции отсутствовали.

Перед началом рассмотрения производства адвокат Сазонов, представляющий интересы главы Первичной профсоюзной организации завода «Океан» Анатолия Немова, заявил об отводе судье Татьяне Давченко. Сам же Немов в заседании отсутствовал. В документе отвод судьи был аргументировал тем, что в сентябре 2018 года было обращение в суд с заявлением о прекращении аукциона по продаже имущества, но оно не было рассмотрено в сроки. По их мнению, судья является заинтересованной в результатах рассмотрения дела и предвзятой.

Кроме того, в данном ходатайстве сказано, что судьей Давченко ранее было вынесено решение, согласно которому был запрет на регистрационные действия с имуществом завода, которое подлежало продаже на аукционе, а решение о снятии этого запрета было обнародовано непосредственно перед аукционом, что якобы отталкивало потенциальных покупателей завода. По мнению адвоката, такие процессуальные нарушения являются основанием для отвода судьи.

В свою очередь, несколько присутствующих на заседании, которые представлялись бывшими и действующими работниками «Океана», выступали против данного ходатайства и заявляли, что Немов единолично представляет интересы всего профсоюза.

Прокурор возражала против удовлетворения этого заявления.

Ликвидатор Николаевского судостроительного завода «Океан» Ирина Сербин высказалась против отвода судьи, поскольку считает, что все изложенное в документе не соответствует действительности. В частности, там была речь об уголовном производстве о финансировании терроризма, которое расследует УСБУ в Николаевской области, в рамках которого с ней был проведен ряд следственных действий, но подозрения так и никому не были предъявлены, и в ходе следствия эти факты подтверждены не были. Заявителем же по этому делу является Немов, из-за чего в отношении него открыли производство по факту дачи неправдивых показаний.

Также Сербин отметила, что на данный момент выплачены долги по заработным платам уже 1040 людям. Еще 14 ожидают выплат из-за процессуальных моментов в связи со сменой фамилий. Что касается кредиторов, которых не внесли в реестр, то она сказала, что они запросили выплату в размере 1 миллион, однако они не смогли документально подтвердить задолженность перед ними в этом размере. Из-за этого, по ее словам, также было открыто производство по факту заведомо неправдивой информации.

В результате судья приостановила рассмотрения производства о банкротстве завода до того, как будет принято решение по заявлению об отводе. После чего заявление об отводе было направлено на рассмотрение другого судьи, который примет соответствующее решение, после чего рассмотрение дела о банкротстве «Океана» будет продолжено.

Отметим, что в одном из определений суда был указан 91 кредитор, из которых никто не присутствовал.

Напомним, что 3 декабря 2018 года имущественный комплекс ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан» продали за 112 миллионов 195 тысяч гривен фирме «Торговый дом «АННОНА», которую связывают с бизнесменом Василием Капациной. В январе 2019 года сообщалось, что 750 бывшим работникам николаевского «Океана» выплатили долги по зарплатам.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Печерский районный суд Киева 13 декабря удовлетворил ходатайство прокурора ОГП об аресте имущественного комплекса судостроительного завода «Океан» в Николаеве по делу о незаконном завладении имуществом.

После этого, ряд местных николаевских политиков и нынешний собственник предприятия принялись критиковать этот шаг, заявляя, что это приведет к остановке работы завода. Вступился за завод бизнесмена Капацины и мэр Николаева Александр Сенкевич, который попросил Баканова, Рябошапку и Богдана «не мешать» инвестору.

В свою очередь, губернатор Николаевщины Александр Стадник встретился с Генпрокурором Рябошапкой по вопросу николаевского завода «Океан, после чего, не раскрывая подробностей встречи, заявил, что поддерживает вопрос об аресте имущества ОАО «Николаевский судостроительный завод «Океан».

В Офисе генерального прокурора Украины, после ажиотажа вокруг ареста целостного имущественного комплекса Судостроительного завода «Океан», решили разъяснить нюансы принятого Печерским судом решения, подчеркнув, что наложение ареста не запрещает пользоваться и владеть указанным имуществом его владельцам.