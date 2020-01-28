Полная распродажа зимней и демисезонной обуви от украинского бренда Villomi!

С 29 января по 08 февраля включительно состоится распродажа кожаной женской, мужской и детской обуви.

Вы сможете приобрести женские ботинки от 650 гривен, мужские от 890 гривен. Сапоги от 950 гривен!

Большой выбор женских моделей от 36 по 42 размер, мужских от 40 по 45 размеры. Также в наличии детская обувь с 31 по 38 размеры. После распродажи будет завезена новая коллекция Весна 2020.

ВНИМАНИЕ! В магазине города Николаев представлены не все модели, которые есть на нашем сайте. Вы можете заказать на примерку понравившуюся модель, просто позвонив или написав нам 093-100-30-88 (viber)

Больше моделей можно увидеть на нашем сайте https://www.vm-villomi.ua или в instagram vm_villomi.ua.

Магазин находится по адресу: улица Большая Морская, 62 (остановка Фалеевская). График работы магазина с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00, а в субботу с 10:00 до 16:00. Воскресенье – выходной.

Будем рады Вас видеть!