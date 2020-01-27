В Николаеве ищут хозяев двадцати маленьким щенкам из «Центра защиты животных»

Николаевское КП «Центр защиты животных» ищет хозяев для двадцати щенков.

Об этом сообщается на странице КП.

Так, сейчас на коммунальном предприятии Николаевского городского совета находится двадцать щенков, которые мечтают найти свой теплый дом и добрых хозяев.

«Все щенки забавные, общительные и сообразительные. Есть спокойные и чувственные, есть активные и лающие. Девочки и мальчики, пушистые и не очень. Каждый найдет себе собачку по душе, по характеру, стилю жизни. Можете быть уверены, она обязательно будет вам верным и любящим другом, защитником. После достижения соответствующего возраста, выбранная вами собака будет бесплатно стерилизована на предприятии», - говорится в сообщении.

Посетить центр можно с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:30. Получить дополнительную информацию по телефону (0512) 47 21 92, (097) 364 75 96.

Напомним, что ранее искали дом социализированным собакам и щенкам с николаевского «Центра защиты животных».