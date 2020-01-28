В Уэльсе восстанавливают старинный корабль, чтобы привлечь туристов и заработать миллионы фунтов

В Уэльсе идет восстановление старинного корабля XV века, так называемого Ньюпортского корабля, который может стать местной достопримечательностью.

Об этом сообщает «Лига.net» со ссылкой на BBC.

Обломки судна были найдены в 2002 году в грязи на берегу реки Аск. Городские власти надеются после восстановления установить корабль на видном месте, что может привлечь в Ньюпорт до 150 тысяч туристов в год и соответственно принести прибыль экономике Южного Уэльса в 7 миллионов фунтов стерлингов в год.

Руководитель проекта считает, что уникальная достопримечательность может быть сделана по типу Мэри Роуз в Портсмуте – флагманского военного корабля XVI века Генриха VIII – известного как одна из лучших в мире морских экспозиций с собственным музеем стоимостью 35 миллионов фунтов. Кроме того, по его словам, Мэри Роуз и шведский галеон 1682 года Ваза были подняты целиком и сохранены в таком виде, а Ньюпортский корабль буквально собирается по частям. Реставрация корабля шла до нынешнего времени, но для полной его сборки нужно еще несколько лет. Команда реставраторов надеется к 2025 году завершить проект.

Историки полагают, что 400-тонное судно длиной 30 метров было построено около 1449 года в Стране Басков и участвовало в торговле вином между Португалией, Пиренейским полуостровом и Бристолем. В Ньюпортском заливе оно пришвартовалось в 1468-1469 годах для ремонта.

Напомним, что директор николаевской «Сказки» просит почти ₴3 миллиона на завершение реконструкции корабля.