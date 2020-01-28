Правительство Нидерландов принесло извинения, что власти страны участвовали в гонениях евреев во время Второй мировой

Правительство Нидерландов впервые извинилось за роль, которую страна сыграла в преследовании евреев во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает «Deutsche Welle».

- Поскольку последние оставшиеся в живых еще находятся с нами, сегодня я от имени правительства приношу извинения за то, что тогда сделали власти, - заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. - Спустя 75 лет после освобождения Освенцима антисемитизм все еще среди нас. Поэтому мы должны в полной мере признать то, что произошло тогда, и сказать об этом вслух.

По данным информационного агентства AFP, из 140 тысяч евреев, проживавших в период Второй мировой войны в Нидерландах, 102 тысячи человек не пережили Холокост. По словам Рютте, в то время правительственные институты Нидерландов «не действовали как защитники права и безопасности».

- Слишком много голландских чиновников исполняли приказы немецких оккупантов, - добавил он, отметив, что жертвы нацистского режима получили очень мало помощи и защиты.

Напомним, ранее сообщалось, что выжившие узники Освенцима спустя 75 лет после освобождения посетили концлагерь.