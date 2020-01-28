Находящихся в Китае украинцев призвали покинуть страну из-за смертельного коронавируса

Посольство Украины в Китае рекомендует украинцам покинуть Китай из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV.

Об этом сказано на Facebook-странице посольства.

«В связи со стремительным распространением в Китае заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV), ПУ в КНР настоятельно рекомендует украинским гражданам, которые находятся на территории Китая, уехать из этой страны в случае наличия такой возможности», - сказано в сообщении.

Посольство следит за развитием эпидемиологической ситуации и поддерживает контакты с органами Китая.

Прорабатываются все варианты оказания помощи согражданам, которые находятся в провинции Хубэй, в отношении которых применены карантинные ограничения.

«Среди прочего изучается и возможность их эвакуации на случай, если такое решение будет принято руководством нашего государства», - подчеркивает посольство.

Напомним, ранее США и Япония объявили эвакуацию своих граждан из китайского города Уханя, в котором вспыхнула эпидемия смертельного вируса.

Отметим, ранее Президент Зеленский заслушал доклад МОЗ по коронавирусу – в Украине нет зафиксированных фактов заражения.