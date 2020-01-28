У Сенкевича заявили, что провели экспертизу масла «Николаевмолпром», которое поставлялось в школы: «Отвечает всем требованиям качества»

В Николаевском городском совете заявили, что отобранные образцы сливочного масла производителя «Николаевмолпром», которые были поставлены для учебных учреждений города, соответствуют стандартам качества.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Как известно, фирма «Николаевмолпром» попалась на фальсификате сливочного масла. Проверка показала, что ООО «Николаевмолпром», который находится в поселке городского типа Доманевка Николаевской области, вместо сливочного масла производит фальсификат. В лаборатории проверяли два его продукта - сливочное масло «Экстра» и сливочное масло «Селянское». В обеих плитках в лаборатории нашли 100% чего угодно, только не сливок.

В горсовете отметили, что среди потребителей продукции «Николаевмолпром» являются городские учебные заведения. Мэр Николаева Александр Сенкевич поручил после этого провести проверку масла и молока от указанного производителя в учебных заведениях Николаева.

Директор КОПа Геннадий Козлов отметил, что предприятие обратилось 21 января с письмом к производителю «Николаевмолпром» с требованием провести отбор проб для определения показателей качества и безопасности продукции. Отбор был сделан членами комиссии контроля качества, в которую входил и представитель производителя, уже 22 января. Протокол испытания №72/20 от 23.01.2020 г. от ГП «Николаевский центр защиты прав потребителей» утверждает: масло и молоко, взятое на исследование в учебных заведениях города, отвечает всем требованиям качества.

Также в мэрии добавили, что с целью недопущения фальсификата в пищеблоках школ и садиков продолжаются проверки детских учреждений.

Напомним, что 20 января в Николаеве начались проверки состояния материально-технической базы пищеблоков учреждений дошкольного и общего среднего образования.

Как известно, 20 февраля полиция провела 135 обысков в Николаеве, Хмельницком и Одессе по делу о присвоении средств при поставках продуктов для питания николаевских школьников. В полиции предполагают, что махинации с продуктами могли провести, чтобы присвоить 7 миллионов гривен из бюджета. После этого, директора коммунально-производственного предприятия по питанию учебных заведений (КОП), где проводили обыски по делу о некачественном питании школьников, Глеба Новоторова с 22 февраля отстраняют от должности на время проведения служебного расследования.

Начальник Главного управления Нацполиции в Николаевской области полковник Александр Анохин заявил, что следственные действия в рамках уголовного производства по факту хищения денежных средств николаевскими чиновниками на поставке продуктов детям проводились еще с 2018 года, и подчеркнул, что действия полиции «были только началом».

После в полиции заявили, что в масле, которое изъяли со складов в Николаеве, доля молочных жиров составляет менее одного процента. Также из-за скандала с детским питанием, провели рейд по питанию детей в двух детских садах и одной школе Николаева. Первый вице-мэр Николаева Владимир Крыленко проверил питание еще в двух школах. А 27 февраля, в Николаеве проверили две фирмы, которые поставляют продукты питания на коммунально-производственное предприятие по питанию учебных заведений (КОП). К слову, никаких нарушений чиновники мэрии и руководство КОПа не обнаружили.

Также напомним, что ранее николаевская полиция заочно объявила о подозрении причастным к махинациям с детским питанием, среди которых и директор КОПа. В полиции отметили, что местонахождение подозреваемых не установлено, они не выходят на связь и не идут навстречу следствию.

Напомним, что Преступности.НЕТ брал интервью у фигуранта «маргаринового скандала», который считает весь этот скандал комедией, разыгранной КОПом и старым поставщиком продуктов ООО «Николаевмолпром», который не захотел уступать свое место, а также у директора КОП Глеба Новоторого, по мнению которого сложившаяся ситуация наиграна и делается это для того, чтобы «выжить» его с предприятия и поставить «своих» людей. Однако, кому это может быть выгодно он точно сказать не смог.

Как известно, 16 октября, гороно объявило торги на организацию питания в детсадах и школах в 2020 году на ₴93,5 миллиона. На тендер подались три участника: Николаевский комбинат по организации питания, ЧП «Южноукраинский комбинат питания» и киевско-литовская фирма ООО «Понтем.УА». Первых двух участников к торгам допустили, а предложение «Понтем.УА» отклонили. В связи с этим руководство «Понтем.УА» подало жалобу на нарушение процедуры закупки путем допуска к аукциону участника, чье тендерное предложение не соответствует условиям тендерной документации, а именно Николаевское коммунальное производственное предприятие по организации питания в учебных заведениях. В итоге, АМКУ из-за жалобы «литовской» фирмы отменил торги на питание в детсадах и школах Николаева на 2020 год. В частности, чиновники должны разработать временный порядок, чтобы дети не остались без питания.

18 декабря гороно повторно объявил тендер на организацию питания в детсадах и школах в 2020 году на 93,5 миллиона гривен.

Также отметим, что гороно Николаева просило на новое оборудование в школьных пищеблоках ₴14 миллионов.