Николаевцы будут получать две платежки за газ - платить придется больше из-за подорожания самого тарифа

С января 2020 года потребители газа будут получать две платежки: первая – за газ, вторая – за его доставку. В «Николаевгаз» разъяснили, с чем связаны изменения, и что делать тем, кто еще не заплатил в январе.

Об этом речь шла во вторник, 28 января, в ходе пресс-конференции на АТ «Николаевгаз», передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам исполняющей обязанности коммерческого директора предприятия Елены Лисовой, в 2020 году решением НКРЭКУ из счетов за газ убрали плату за доставку газа, поэтому с января горожане будут получать по два счета. Елена Лисовая добавила, что, несмотря на то, что изначально платежки пришли лишь с одним счетом – только за газ, некоторые николаевцы, зная об изменениях, уже заплатили и за доставку газа в январе.

Тариф на услуги распределения природного газа для АТ «Николаевгаз» составляет: с января 2020 года – 1,308 гривен, а с июля 2020 года – 1,62 гривны.

— Как он просчитывается? За основу взяли потребление за газовый год. Газовый год насчитывается с 1 октября, в данном случае с 1 октября 2018 года, по 30 сентября 2019 года. Весь объем, который потребили абоненты за этот период, делиться на 12 – количество календарных месяцев, и умножается на тариф. Таким образом, рассчитывается оплата за доставку газа, - сообщила и.о. коммерческого директора.

На предприятии заявляют, что платеж за транспортировку будет равномерным, одинаковым и неизменным каждый месяц, пока не изменится сам тариф. К тому же николаевцы смогут сэкономить на комиссии в банке, если сразу заплатят за пару месяцев - полгода за транспортировку. Сама оплата должна производиться до 20 числа каждого месяца, в случае просрочки платежей абонентам будет начисляться пеня в размере 0,01% за каждый день.

— Но, это сумма не может превышать 100% начислений. То есть человеку нужно 100 дней не платить за доставку газа, чтобы насчитали 100% данной суммы, - сообщила начальник управления клиентского сервиса Марьяна Жовнерик.

На уточняющий вопрос, будет ли начисляться пеня тем, кто не заплатил в январе за транспортировку газа, Елена Лисовая отметила, что за это абоненты могут не волноваться – пеню им начислять в этом месяце не будут, так как предприятие понимает ситуацию и до сих пор разносит дополнительные платежки.

Если абонент использует газ для индивидуального отопления жилья и, к примеру, с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 года потребил 2,5 тысячи кубометров, то с января по июль он будет платить по 272 гривны 50 копеек. Если газ используется только для приготовления пищи, и с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 года абонент потребил 100 кубометров газа, то с января по июль он будет платить почти 11 гривен.

При этом, сотрудники предприятия акцентировали внимание на том, что за транспортировку газа придется платить, даже если какое-то время абонент не пользовался газом. Это, конечно, не касается тех абонентов, которые заранее отсоединились от газовых сетей. Повторное подключение будет платное.

— Средства, уплаченные за доставку газа, будут идти на обеспечение безопасной и бесперебойной доставки газа в дома – диагностику всей газовой системы Николаевской области, ремонт и реконструкцию газопроводов и оборудования, установку счетчиков, содержание аварийной службы, развитие клиентского сервиса и многое другое, - сообщила Елена Лисовая.

На уточняющий вопрос журналистов, чего ожидать потребителям, которые не будут платить за транспортировку газа, сотрудницы предприятия сообщили, что таким абонентам будут отключать газоснабжение, однако не смогли ответить по размеру задолженности, при которой возможно отключение.

При этом, журналисты отметили, что фактически стоимость услуги повысилась, на что Марьяна Жовнерик отметила, что такое впечатление складывается на первый взгляд, при том как в тарифе 6,32 гривны, по которому николаевцы платили в декабре, цена самого газа была 4 гривны, а с января по апрель цена газа составляет 6,961 гривен.

— Фактически увеличение цены получилось не из-за выделения транспортировки в отдельную сумму, а из-за увеличения стоимости самого товара. Товар фактически вырос на 2 гривны за каждый кубометр, - подытожила начальник управления клиентского сервиса.

Напомним, что Кабинет министров ввел новую формулу цены на газ.