В Николаеве на берегу Южного Буга нашли двух погибших уток - инспекторы проводят исследования

В понедельник, 27 января, жители микрорайона Намыв в Николаеве обнаружили на берегу реки Южный Буг трупы диких уток.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция в Николаевской области.

«В последнее время распространяется беспокойство общественности в связи с зафиксированным в стране вспышкой птичьего гриппа», - говорится в сообщении.

В связи с обнаруженными трупами государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Николаевской области совместно с работниками Государственной лаборатории ветеринарной медицины было проведено обследование побережья.

«Всего зафиксирована гибель двух птиц, которые были отобраны для дальнейших лабораторных исследований с целью установления причин смерти. Также работниками Инспекции для исследования были отобраны пробы воды», - говорится в сообщении.

Напомним, как в августе 2019 года, в Центральном районе города Николаева (микрорайон «Соляные», район парка «Победы») на акватории реки Южный Буг, было зафиксировано массовая гибель рыбы. Причиной этому был слив канализации в реку.