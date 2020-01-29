Бывший король Бельгии после теста ДНК признал, что у него есть внебрачная дочь

Бывший король Бельгии Альберт II после многолетнего судебного разбирательства признал, что является биологическим отцом художницы Дельфины Боэль.

Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на бельгийское издание «Het Nieuwsblad».

Юридическим отцом Дельфины был промышленник Жак Боэль. Адвокат Дельфины Боэль Марк Уйттендале отметил, что признание отцовства принесло его клиентке облегчение, но не залечило ее эмоциональную травму.

- Последние годы были кошмаром. У нее был юридический отец, который [не оспаривал отцовство], но не любил ее. И у нее был биологический отец, который грубо отверг ее, - сказал Уйттендале.

Дельфина Боэль родилась в 1968 году. В то время ее мать, баронесса Сибилла де Селис Лоншан уже четыре года была замужем за Жаком Боэлем. Они развелись в 1978 году. Дельфина все детство считала Боэля своим отцом; только в 1985 году мать рассказала, что на самом деле она дочь принца Альберта Льежского (в 1993 году он станет королем Бельгии Альбертом II). Дельфина долго молчала об этом. Широкая публика узнала о внебрачной дочери монарха только в 1999 году – из неофициальной биографии его жены королевы Паолы, которую написал журналист Марио Даннилс.

Разразился скандал; король признал, что в 1970-х они с королевой прошли через семейный кризис, но отрицал существование внебрачной дочери. Сообщалось, что Дельфина Боэль пыталась встретиться с Альбертом II неофициально, но тот отказался ее видеть.

В 2013 году Альберт II отрекся от престола по состоянию здоровья и потерял юридическую неприкосновенность. Дельфина Боэль тут же подала на него в суд, требуя признать отцовство. Сибилла де Селис Лоншан поддержала притязания дочери и впервые публично рассказала о романе с Альбертом II. По ее словам, их отношения продолжались с 1966 по 1984 год. Принц не испугался ее беременности и после родов часто навещал ее.

Судебная тяжба между Дельфиной Боэль и Альбертом II длилась семь лет. Ключевой поворот в ней произошел в мае 2019 года, когда суд обязал бывшего короля сдать тест ДНК. Если бы он не выполнил требование, ему грозил штраф в пять тысяч евро за каждый день просрочки. Альберт II сдал тест через две недели, но его результаты держали в секрете, пока Кассационный суд Бельгии – высшая судебная инстанция в стране – в декабре 2019 года не отклонил апелляционную жалобу бывшего короля и не поставил таким образом точку в разбирательстве.

Признание отцовства не позволит Дельфине Боэль получить титул принцессы или встать в очередь на престол, но позволит претендовать на наследство Альберта II, который уже пообещал внести ее в свое завещание. Состояние бывшего короля оценивается в 200-300 миллионов евро, Дельфина может претендовать на восьмую его часть. Но ее адвокат Марк Уйттендале подчеркнул, что его клиентка судилась с экс-монархом не ради денег. По его словам, в противном случае ей было бы выгоднее остаться единственной законной дочерью Жака Боэля, семье которого принадлежат активы на 1,7 миллиарда евро.

Напомним, что ранее в Британии на митингах эко-активистов полиция задержала принцессу Бельгии.